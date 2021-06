Nieuw buurtcentrum voor jong en oud in Slotermeer: "Samen strijden voor het welzijn van de jongeren"

In Slotermeer in Nieuw-West is een nieuw buurtcentrum geopend voor jong en oud. Het centrum is gevestigd aan de Burgemeester Fockstraat en iedereen kan en mag elke dag binnenlopen. Meerdere organisaties bevinden zich schouder aan schouder in het gebouw.

AT5

Ieder wat wils Woonstichting Rochdale en de gemeente wilde graag dat er meer te doen was in de Dobbebuurt dus besloten zij contact op te nemen met Stichting IMD. Zij hebben zich de afgelopen jaren voornamelijk gefocust op jongeren en besloten nu samen te werken met andere organisaties om de buurt leefbaarder te maken. "Voor ieder wat wils" zegt Imad Aoulad Taher. Dat is ook wat volgens Imad het buurtcentrum zo bijzonder maakt. "We zijn hier met meerdere organisaties gehuisvest. Wij proberen jongeren echt een stukje vooruit te helpen door verschillende tools in te zetten, zodat ze hun eigen krachten ontdekken. Maar er is veel meer, hoe mooi is het dat je dat samen kan doen met andere organisaties."

Samen strijden Stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, Emre Ünver, vind de komst van het nieuwe centrum goed. "Het is super belangrijk dat je een ruimte hebt waar je elkaar kan treffen. Dat het niet altijd op de hoek van de straat hoeft. Nu hebben ze een eigen plek. Laten we elkaar niet als concurrenten maar als partners beschouwen, waar we samen strijden voor het welzijn van de jongeren." En ook de jongeren uit de buurt zijn te spreken over het nieuwe centrum. "Hier zitten mensen die jou helpen en jou wel begrijpen", vertelt buurtbewoner Abderrahim. "Zij weten welke stappen ze met jou moeten doornemen, om het probleem uiteindelijk op te lossen."