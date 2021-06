Bouw nieuwe woningen Julianaplein in volle gang: "Hoop dat ze betaalbaar zijn"

We zijn terug op het Julianaplein waar nog altijd hard wordt gewerkt aan de bouw van twee nieuwe woonblokken. Hier komen straks 252 huurappartementen. De voorbereidende werkzaamheden zijn klaar en dat betekent dat het echte werk kan beginnen. Dit heeft gevolgen voor fietsers en voetgangers legt omgevingsmanager Linda Kint uit in het AT5-programma Het Verkeer .

De zon schijnt als we op de bouwplaats aankomen en dat betekent dat de sfeer er onder de werkmannen goed in zit. "Dit weer is heerlijk om in te werken. Het is voor de jongens heel fijn. Kost mij alleen wat extra ijsjes om de ploeg lekker aan het werk te houden", legt hoofduitvoerder Arnold Baars uit.

Baars, die al langere tijd bij het project is betrokken, legt uit dat de bouw van de twee woonblokken vooral logistiek een uitdaging is. ''Het moeilijkste in het bouwproces, is zorgen dat alles op tijd komt en ook op tijd klaar is zodat we met het volgende kunnen starten.'' De werkzaamheden volgen elkaar dan ook in hoog tempo op. Zo zijn ze nu aan het graven op de plek waar volgende week vierhonderd kuub beton wordt gestort.