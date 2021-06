Drugslab opgerold boven kinderdagverblijf

De politie heeft een drugslab opgerold in IJburg, het lab zat in een appartementencomplex boven een kinderdagverblijf. Vier mannen die aanwezig waren en probeerden via een balkon en het dak te vluchten zijn aangehouden, dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Het lab werd al op 25 mei gevonden, maar in het belang van het onderzoek is er gewacht met het publiceren van het nieuws.