Begraafplaats Huis te Vraag in gevaar door plannen Oeverpark: "Het is als een grote kras in een Rembrandt!"

De gemeente overweegt snelfietspaden aan te leggen door begraafplaats Huis te Vraag, dat aan de rand van de Schinkelbuurt ligt. Volgens de beheerders loopt de unieke sfeer van de plek nu gevaar. De stichting is een petitie gestart die inmiddels meer dan 3000 keer is ondertekend.

"Ik schrok me helemaal dood", vertelt Patrick van Ginkel, voorzitter van Stichting Huis te Vraag. "We hebben een gemeentelijk monument, een cultuurhistorisch monument, hoofdgroenstructuur. Je zou denken: dat is toch wel genoeg, dan laat je dit toch met rust? Dat bleek anders te zijn."

Vandaar dat er met schok werd gereageerd op de conceptnota Schinkelkwartier van de gemeente. De begraafplaats moet deel worden van een groter Oeverpark dat toegankelijk is voor de hele stad. In de nota staan ook plannen voor een snelfietsroute, die verbinding moet maken met de nieuw te bouwen Schinkelbrug een eindje verderop

Sinds de jaren zestig wordt er niet meer begraven, maar het hek bij begraafplaats Huis te Vraag in het Schinkelkwartier staat dagelijks open voor iedereen. Buurtbewoners komen er vaak om te genieten van het groen. De unieke sfeer is vooral te danken aan kunstenaar Leon Jozef van der Heijden, die de afgelopen 30 jaar de plek heeft onderhouden. Na zijn overlijden heeft een stichting de werkzaamheden overgenomen.

De gemeente laat in een reactie weten dat ze inderdaad willen dat het gebied onderdeel wordt van een oeverpark. "Dit willen we doen met respect voor de flora en fauna en de huidige rustige funtie die Huis te Vraag en de begraafplaats hebben. Hoe dat precies vorm gaat krijgen en wat de functie van Huis te Vraag wordt, is nu nog niet bekend."

De reacties van de inspraakronde moeten nog bekeken worden. Of de fietsroute over de begraafplaats ook daadwerkelijk komt, ligt nog niet vast. "Op dit moment verwerken we de inspraakreacties op de projectnota en dit leidt mogelijk nog tot wijzigingen. De gewijzigde projectnota moet daarna nog definitief door het college worden vastgesteld", aldus de gemeente.

Petitie

Van Ginkel heeft sinds de nota Schinkelkwartier openbaar is in ieder geval alle zeilen bijgezet om Huis te Vraag te beschermen. Er is bezwaar gemaakt en een petitie gestart. Ondertussen is de stichting bezig met een nieuwe bestemming voor het pand op het terrein met muziek en lezingen. Begin augustus moet de eerste zijn.