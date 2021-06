Duizenden zonnepanelen sneller geplaatst dankzij miljoenen uit Klimaatfonds

De gemeente laat in de komende 2,5 jaar 32.000 zonnepanelen op daken plaatsen die aanvankelijk pas veel later aan de beurt zouden zijn. Dankzij de 78 miljoen euro die Amsterdam beschikbaar stelde vanuit het Klimaatfonds worden ook andere duurzaamheidsinitiatieven versneld.

Naast het sneller plaatsen van de panelen kunnen wijken dankzij de investering eerder gasvrij worden gemaakt en worden woningen sneller geïsoleerd. Op die manier hoopt Amsterdam in samenwerking met interne en externe partijen de C02-uitstoot in de stad omlaag te krijgen en de klimaatdoelen van Parijs te halen.

“Om van Amsterdam een duurzame en klimaatneutrale stad te maken moet er veel gebeuren. Door nu, sneller dan gepland, te investeren in concrete maatregelen slaan we meerdere vliegen in één klap", licht wethouder Marijke van Doornick (Duurzaamheid) toe. "Ons energieverbruik gaat omlaag, de opwek van schone energie omhoog, én we creëren werkgelegenheid."