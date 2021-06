Wethouder Ivens wil dat niet iedereen zich makelaar mag noemen

Vanwege "schimmige deals tussen makelaars onderling door een gebrek aan regie en controle" pleit het stadsbestuur ervoor om van het beroep van makelaar weer een beschermd beroep te maken. Op dit moment mag iedereen zich makelaar noemen, ook ondernemers die geen opleiding of ervaring hebben.

Wethouder Laurens Ivens schrijft in antwoorden op vragen van de SP dat hij, de andere wethouders en burgemeester Halsema het van groot belang achten dat "het handelen van iedere makelaar zo transparant en controleerbaar mogelijk is". Het kabinet gaat er over, daar zal het stadsbestuur het verzoek neerleggen. Ivens reageert daarmee op vragen van SP-raadslid Erik Flentge, die om opheldering had gevraagd over het verhaal van Trouw waaruit bleek dat makelaars soms onderlinge afspraken maken. Zo wordt er informatie doorgespeeld tijdens het biedingsproces, waardoor klanten van bevriende makelaars het hoogste bod kunnen doen. Ook worden soms alleen de biedingen van bevriende makelaars doorgegeven.

"Door de grote druk op de woningmarkt lijken kopers wel vogelvrij te zijn en lopen kopers ook meer risico", schrijft Ivens. "Het krantenartikel geeft helder aan dat in de makelaarswereld zaken lang niet altijd gebeuren

zoals het hoort." Ivens wijst erop dat hij in 2017 aangaf in gesprek te willen met makelaars om "van transparant bieden op koopwoningen de standaard te maken". Dat idee werd op verzoek van toenmalig VVD-raadslid Tjakko Dijk geblokkeerd door een meerderheid van de gemeenteraad. Dijk schreef toen dat het "onduidelijk is voor welk probleem het transparant bieden een oplossing zou moeten zijn".

Het is niet bij de gemeente bekend op welke schaal er op dit moment onderlinge afspraken tussen makelaars worden gemaakt. Omdat het volgens Ivens geen gemeentelijk maar een landelijk probleem is, vindt hij dat er landelijk onderzoek nodig is "om de schimmige praktijken tussen makelaars onderling boven tafel te krijgen."