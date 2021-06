Scholen gebruikten geld voor kansenaanpak voor taal en rekenen

De tientallen miljoenen euro's die de gemeente de afgelopen jaren uittrok voor de zogenoemde kansenaanpak in het onderwijs, hebben scholen vooral besteed aan taal en rekenen.

In totaal hebben 183 basisscholen en 32 middelbare scholen geld voor de aanpak ontvangen. Er werd in vier jaar 9,2 miljoen euro uitgegeven voor het voortgezet onderwijs en jaarlijks twaalf miljoen euro in het primair onderwijs.

Zelfevaluatie

Uit onderzoek van De Balie Live Journalism en AT5 bleek mei vorig jaar dat bij basisscholen een overkoepelende aanpak ontbrak. Een woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman liet toen weten dat dat alle scholen gesubsidieerde projecten jaarlijks moeten verantwoorden met een interne zelfevaluatie.

Op basis van onder andere die zelfevaluaties zijn twee algemene evaluaties gemaakt, die vandaag door de gemeente gepubliceerd zijn. Zo blijkt dat zo'n 64 procent van de basisscholen heeft ingezet op lezen. Vaak werd daarvoor een onderwijsassistent of "externe specialist" ingezet. De leesvaardigheid en het leesplezier bij leerlingen zou volgens de scholen hoger zijn geworden en de deskundigheid van leraren zou zijn toegenomen.

Extra onderwijstijd

Bij de middelbare scholen kregen leerlingen door de kansenaanpak gemiddeld 2,4 uur extra onderwijstijd per week. Dat waren meestal kinderen die hulp nodig hadden vanwege hun hun sociaaleconomische achtergrond en beheersing van de Nederlandse taal. Door met name de coronamaatregelen kon de helft van de middelbare scholen de plannen niet volledig, maar wel grotendeels uitvoeren.

De Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut, die de evaluaties maakten, adviseren om door te gaan met de kansenaanpak. Wel benadrukken ze dat het belangrijk is dat scholen tijd blijven maken voor evaluatie en het meten van de effecten. Door de extra druk op de scholen door de coronacrisis zou dat het afgelopen schooljaar lastig zijn gebleken.

Speerpunt

"Het bestrijden van onderwijsachterstanden is het speerpunt van ons beleid, wij bestrijden ongelijkheid met ongelijkheid", laat wethouder Moorman in een reactie weten. "Scholen en kinderen die meer nodig hebben bieden we ook meer."