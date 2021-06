Ihsan is ballenjongen op het EK: "Als ze niet opletten roep ik hun naam"

Ihsan Nadirhoesein is een van de twaalf ballenjongens en -meisjes die ervoor gaan zorgen dat de bal zo snel mogelijk weer in het spel komt tijdens de EK wedstrijden in de Johan Cruijff Arena. Ihsan is 16 jaar oud en groeide op in Zuidoost. Hij voetbalt zelf op hoog niveau bij Zuidoost United.

Zondag staat hij voor het eerst langs de lijn bij Nederland - Oekraïne. "Een mooie ervaring om met de spelers dichtbij in contact te komen en je kunt ook belangrijk zijn in het spel", vertelt Ihsan.

Hij noemt het voorbeeld van de ploeg die achter staat en snel de aanval kan hervatten omdat de ballenjongen snel zijn werk doet, een stapje harder loopt waardoor de aanval sneller hervat kan worden. Omgekeerd kan de ballenjongen ook vertragen als dat voor de partij van zijn voorkeur gunstig is. De twaalf ballen jongens en meisjes, tien jongens en twee meiden worden per toerbeurt ingezet. Per wedstrijd zijn er acht nodig. Ze maken dus niet allemaal alle wedstrijden mee.

Johan Cruijff Arena

De twaalf doen alleen de wedstrijden in de Johan Cruijff Arena. Dat is dus sowieso drie keer het Nederlands elftal. En op 26 juni een achtste finale met misschien landen als Italië of België.

Ihsan denkt dat het met Oranje wel goed komt: "Ik denk dat Nederland ver kan komen omdat ze in een redelijk makkelijke pool zitten vind ik". Hij benadrukt wel dat Oranje daarna wel een beetje mazzel moet hebben de loting.

Oekraïne

Maar voor het zover is moet er eerst zondagavond tegen Oekraïne gewonnen worden. Echte zenuwen heeft hij niet: "Gewoon een gezonde spanning". Hij heeft de andere ballenhalers nog niet ontmoet, dat gebeurt zondag pas. Dan ontvangen ze ook pas hun tenue en wedstrijd instructies. Om toch goed voorbereid te zijn moeten ze zich al om 16.00 uur in de Arena melden.

Ihsan verwacht dat Nederland de eerste wedstrijd in ieder geval wint en hij rekent op een uitslag van 2-0 of 3-1.