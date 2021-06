Chris was op zijn 25e al hoofdredacteur van blad over vrouwen, auto's en voetbal

Wekelijks over vrouwen schrijven, de nieuwste auto’s uittesten en topvoetballers interviewen: de Amsterdamse Chris Riemens heeft het goed voor elkaar. Sinds zijn 25e is hij hoofdredacteur van het Nederlandse mannenblad For Him Magazine . Boutaina Afallah van Wij Zijn Amsterdam nodigt Chris uit voor een potje jeu-de-boules om meer te weten te komen over zijn carrière.

Over de vraag of het ‘ranken’ van vrouwen nog wel van deze tijd is, hoefde Chris niet lang na te denken: “Ik denk het wel. Het is onze ode aan de schoonheid van de vrouw. Ook als je kijkt naar de sterren die meedoen zoals Katja Schuurman, Yolanthe Cabau en Monica Geuze: die zouden niet mee doen als wij een ordinaire lijst zouden maken.”

Wat is Wij Zijn Amsterdam?

In Wij Zijn Amsterdam maken we verhalen uit de buurt die zijn gemaakt en bedacht door jonge Amsterdammers tussen de 18 en 28 jaar. Zij hebben zich opgegeven om mee te doen aan dit project en door hun ogen willen we laten zien wat er allemaal speelt in de stad, in hun buurt of wijk. Dit doen ze onder begeleiding van professionals van AT5 en elke zaterdag publiceren we een nieuw buurtverhaal. Heb jij misschien een tip of een idee? Mail naar: [email protected]



