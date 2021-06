Voetbalclub SDZ vreest voor voortbestaan en komt in actie

Voetbalvereniging SDZ uit West maakt zich zorgen of ze nog wel op haar vertrouwde locatie op de voetbalvelden aan de Transformatorweg kan blijven. In het Raamwerk Haven-Stad, waar de plannen voor woningbouw in het Westelijke Havengebied zijn uitgewerkt, is de club niet meer terug te vinden. "We zijn gewoon uitgegumd."

Voetbalvereniging SDZ bestaat al 101 jaar en telt ongeveer 1400 leden. "Elke Amsterdammer kent wel een SDZ'er," vertelt Peter Heijmen van het bestuur. Hij deed deze week zijn verhaal in de commissievergadering van Stadsdeel Centrum. "Ik maak me zorgen. We hebben twee maanden geleden een plan te zien gekregen van de gemeente voor woningbouw in Haven-Stad en in dat plan was opeens geen plek meer voor sportpark Transformatorweg." Heijmen sprak na het inzien van het plan met de stedenbouwkundige en de programmamanager. "Zij hebben ons bevestigd dat de plek waar we nu staan straks een hele waardevolle plek wordt en op waardevolle plekken moet je hele hoge gebouwen neerzetten. Zij hebben ons uitgelegd: hier blijven is geen optie. Nu zijn dat natuurlijk ambtenaren en geen politici die hierover gaan, maar voor ons voelt het behoorlijk definitief."

De woordvoerder van wethouder Van Doorninck laat weten dat er in dit stadium alleen nog op hoofdlijnen aangegeven wordt welke functies op welke plek zullen komen in Haven-Stad. De planvorming voor het sportpark zal pas rond 2025 duidelijk zijn en de start van de woningbouw op zijn vroegst vanaf 2029. Maar Heijmen vindt niet dat de club te vroeg aan de bel trekt: "Dit is het eerste stapje in de besluitvorming. In dit stapje vegen ze eigenlijk de kaart schoon zodat ze straks ruimte hebben om van alles te plannen. Deze locatie is straks niet meer beschikbaar voor sport, dat wordt in deze fase bepaald." Nieuwe locatie De gemeente heeft toegezegd dat er hoe dan ook binnen Haven-Stad een nieuwe plek voor SDZ beschikbaar komt. Maar hoewel Heijmen opgelucht is met die toezegging, ziet hij die alternatieven niet zitten. "Ze hebben ideeën over sportlocaties in een hele dichte wijk. De plekken die ze nog kunnen reserveren zijn bijvoorbeeld boven op daken. Ze hebben ook het idee voor drijvende velden. Dat is natuurlijk modern en hip, maar ik zie het voor onze voetbalvelden niet zitten."