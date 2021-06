Hoe Amsterdam het EK voetbal binnenhaalde

De Johan Cruijff Arena is vanavond voor het eerst in 21 jaar gastheer van een EK-wedstrijd. Hoe lukte het Amsterdam om één van de twaalf speelsteden te worden van dit bijzondere EK?

Eigenlijk begon de geschiedenis van de kandidatuur voor Amsterdam als EK-speelstad op 15 mei 2013. Op die dag werd in de Johan Cruijff Arena de finale van de Europa League gespeeld tussen Chelsea en Benfica (2-1). Die zomer nog stuurde toenmalig sportwethouder van Amsterdam Eric van den Burg een brief naar voetbalbond KNVB, waarin hij de gespeelde finale ‘een groot voetbalfeest’ noemde. In de brief maakte hij kenbaar dat Amsterdam graag één van de speelsteden van het EK 2020, dat vanwege de zestigste verjaardag van het voetbaltoernooi in meerdere landen wordt georganiseerd, wilde worden.

“De Europa League was een mooie voorzet. Het EK voetbal past bij een voetballand zoals Nederland en waar kan dit mooier dan in de Amsterdamse Arena?”, schreef hij toen.