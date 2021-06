Ajax legt jonge doelman Gorter vast

Gorter komt over van Go Ahead Eagles, waar hij de afgelopen drie seizoenen onder de lat stond. Met de club uit Deventer promoveerde hij in het afgelopen seizoen naar de Eredivisie. In dat seizoen hield hij in 25 wedstrijden 'de nul'.

De keeper is geen onbekende in Amsterdam: hij maakte tussen 2010 en 2014 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Eerder legde Ajax met Remko Pasveer al een andere keeper vast.