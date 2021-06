KLM hoeft AIVD voorlopig geen 500.000 euro extra te betalen voor veiligheidsonderzoeken

De AIVD had voor het jaar 2019 een bedrag van 132 euro per onderzoek bij KLM in rekening gebracht, terwijl het een jaar eerder nog om een bedrag van 98 euro per onderzoek ging. De stijging zou de luchtvaartmaatschappij in totaal jaarlijks een half miljoen euro meer kosten.

Marechaussee

Volgens de AIVD komt dat doordat de Koninklijke Marechaussee personeels- en overheadkosten sinds 1 januari 2019 voor het eerst worden doorbelast. Er zou sprake zijn van een "integraal en reëel kostprijsmodel" en de prijsstijging zou op tijd zijn doorgegeven.

De AIVD stelde dat er geen ruimte was om rekening te houden met de belangen van KLM, maar daar was de rechtbank het niet mee eens. Eerder zou er wel naar de belangen van werkgevers die veiligheidsonderzoeken moesten betalen zijn gekeken.

Transparante opbouw

Volgens de rechtbank had de dienst de hoogte van het tarief inzichtelijk moeten maken met een transparante opbouw. Het had duidelijk moeten zijn welke kosten er waren gemaakt en daarom werden doorberekend.

Het besluit om de kosten van de veiligheidsonderzoeken te verhogen wordt daarom vernietigd. Ook moet de AIVD de proceskosten betalen.