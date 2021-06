Schietpartij in Bos en Lommer, één persoon gewond

Aan de Juliana van Stolbergstraat in Bos en Lommer heeft rond 15.05 uur een schietpartij plaatsgevonden. Eén persoon is gewond geraakt, maar is wel bij kennis. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan AT5/NH Nieuws.

Het is nog niet zeker of de verwondingen van het slachtoffer veroorzaakt zijn door de schoten. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Die is zojuist in het Erasmuspark geland.

Een buurtbewoner zegt dat hij opeens schoten hoorde toen hij voetbal aan het kijken was. Hij zag drie jongens een man slaan. Volgens de bewoner zouden de jongens een pistool gebruikt hebben om te slaan. Daarna zou er een scooter aan zijn komen rijden waar één van de jongens op sprong en wegreed.

Getuigenoproep

"Meerdere verdachten zijn ervandoor gegaan. Wij zijn naar hen op zoek en doen op dit moment sporenonderzoek", aldus de woordvoerder van de politie.

Het zou om vier verdachten gaan die richting de Bos en Lommerweg zijn gevlucht. De politie zegt graag in contact te komen met getuigen van de schietpartij die iets gehoord of gezien hebben. Ook beelden van het incident zijn erg welkom. Getuigen kunnen zich melden via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.