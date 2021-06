Via de teststraat naar de tribune: "Alles voor Oranje hè!"

Het Nederlands Elftal speelt vanavond om 21.00 uur haar eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne in de Arena. De teststraten in de stad kleuren vandaag daarom oranje. 16.000 fans moeten een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs laten zien om toegang te krijgen tot het stadion.

In de RAI kunnen vandaag 6000 mensen terecht in één van de dertig testcabines. De rij is lang, maar de fans zijn snel aan de beurt. Sommigen krijgen binnen een kwartier al de uitslag. "Je weet eigenlijk wel wat het wordt, maar het blijft toch spannend", zegt een opgeluchte supporter.

Rustig bij de Arena

Bij de Johan Cruijff Arena is het rustiger dan anders voor een wedstrijd van Oranje. "Dat is wel gek, het is veel rustiger, maar we gaan er het beste van maken!" En dat lijkt de teneur van de meeste bezoekers. Eindelijk is er weer een uitje, en dan ook nog naar een EK-wedstrijd, mooier kan eigenlijk niet.

Voor twee mannen in een veel te warm leeuwenpak is dit nog maar het begin. Ze hebben kaarten voor alle wedstrijden. "En als we doorgaan, kunnen we zelfs naar de finale in Londen. Maar ja. Dan is het natuurlijk wel weer afwachten of we daarheen mogen."

Wat de stand gaat worden? De leeuw voorspelt een moeilijke start en een stroeve wedstrijd, maar afgesloten met winst.