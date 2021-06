Tientallen extra tijdelijke openbare toiletten in Amsterdamse stadsparken

Dat meldt het raadslid Ilana Rooderkerk aan AT5/NH Nieuws. Zij maakte zich hard voor de plaatsing van de extra wc's, omdat er een flink tekort aan is in de stadsparken. Vooral vrouwen kunnen nauwelijks ergens terecht. Nu er door de gemeente 500.000 euro is vrijgemaakt voor de tijdelijke toiletten, staan er binnenkort tientallen extra toiletten in de stad. "Heel fijn dat het nu geregeld is, want het is echt een groot probleem", aldus het raadslid. "Er wordt veel in de bosjes geplast." Vooral tijdens de lockdown, waarin de horecazaken gesloten waren, was het raak.

Aangekleed

De tijdelijke toiletten worden niet 'kaal' neergezet, vertelt ze. "Ze worden wel een beetje aangekleed, zodat het er van de buitenkant wat fraaier uitziet." De wc's worden dagelijks meermaals schoongemaakt. Na de zomer worden ze weer weggehaald.

Een deel van de nieuwe locaties is al te zien op de site van de gemeente. Onder meer de locaties in het Vondelpark en het Sloterpark zijn al te zien.

Het gaat dus niet om permanente toiletten, al wordt daar volgens Rooderkerk wel aan gewerkt in Amsterdam. "Er komen steeds meer plekken bij, die niet alleen voor mannen zijn."