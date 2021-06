Week tegen seksueel geweld: "Het is een stille pandemie"

In Amsterdam hebben vrouwen en mannen regelmatig te maken met seksueel geweld. Het vindt overal plaats; thuis, op straat, op school en online. Om meer bewustzijn te creëren is de week Seksueel geweld raakt ons allemaal in het leven geroepen. Ruth Kaufmann, case manager bij het Centrum Seksueel Geweld, spreekt in het AT5-programma Amsterdam Informeert zelfs van een 'stille pandemie'.

AT5

Schokkende cijfers Straatintimidatie en seksueel geweld is een probleem waar veel Amsterdammers mee te maken krijgen. De cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek blijkt dat in 2020 driekwart van de Amsterdamse vrouwen, tussen de 15 en 34 jaar, te maken heeft gehad met straatintimidatie. Ook bracht Amnesty International onlangs een onderzoek uit waar naar voren kwam dat één op de tien vrouwelijke studenten slachtoffer is geworden van verkrachting tijdens haar studie.

Quote "Seksueel geweld is een onderwerp dat ons allemaal aangaat" ruth kaufmann - case manager centrum seksueel geweld

Als case manager begeleidt Kaufmann personen die ervaring hebben gehad met seksueel geweld. Wat precies onder seksueel geweld valt legt ze uit: "Seksueel geweld is iedere vorm van ongewenste seksuele benadering of ervaring. Je kunt het dan hebben over dat mensen je ongewenst aanraken of beginnen te zoenen, betasten maar het kan ook zover gaan dat iemand je gaat verkrachten. Seksueel geweld is ook als je gedwongen wordt om ernaar te kijken." Er zijn volgens Kaufmann verschillende manieren waarop je met seksueel geweld in aanraking kan komen. "Het is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Het kan zijn dat je zelf slachtoffer wordt maar het kan ook je naaste betreffen." Kaufmann vertelt wat je precies kunt doen als je te maken hebt gehad met seksuele intimidatie of geweld: "Belangrijk is dan dat je belt met het Centrum Seksueel Geweld (0800 018). Dat kan op ieder moment van de dag. Je kunt daar naartoe bellen als het iets acuuts is of van langer geleden en dan krijg je advies daarover."

Seksueel geweld raakt ons allemaal Van 21 tot 25 juni organiseert de gemeente samen met Centrum Seksueel Geweld en de GGD de week Seksueel geweld raakt ons allemaal. Tijdens de week is er een programma met online activiteiten voor inwoners en professionals zoals een debat, verschillende films en webinars. Het doel van de week is om Amsterdammers meer bewust maken van de aanwezigheid van seksueel geweld, welke verschijningsvormen dit kent en leren wat je kan doen wanneer je getuige of slachtoffer bent van seksueel geweld.

Quote "Ik heb elke dag wel dat een man naar mij schreeuwt: 'Mooie tieten'. Dat vind ik echt belachelijk en ik vind dat het anders moet" jonge amsterdammer

Straatintimidatie en seksueel geweld zijn voor de Amsterdammers die wij spreken geen onbekende fenomenen. Extra aandacht voor het onderwerp is zeker nodig, want voor sommigen is het zelfs aan de orde van de dag. "Ik heb elke dag wel dat er een man naar mij schreeuwt: 'Mooie tieten'. Dat vind ik echt belachelijk en ik vind dat het anders moet", vertelt een jonge vrouw in het Vondelpark ons. Haar vriendin is het met haar eens, ook zij heeft meerdere keren te maken gehad met straatintimidatie: "Alsof ze vinden dat ze het recht hebben om aan je te zitten of met je te praten." Een ander vertelt ons eenzelfde verhaal, zij heeft het in haar omgeving vaker zien gebeuren. "Hoe vrouwen soms ongewenst aangeraakt worden. Hoe er opmerkingen worden gemaakt en als je niet reageert je gelijk uitgescholden wordt met de meest smerige termen."

Een stille pandemie Kaufmann pleit voor verandering, het probleem van seksueel geweld moet anders aangepakt worden. "Zeg als ouder niet alleen tegen je dochter: 'Je moet dit niet doen en dat niet aantrekken, je moet je zus en zo gedragen'. Ga ook met je zonen zitten om te vragen: 'Wat zie jij en hoe gedraag jij en je vriendengroep je?" Volgens Kaufmann moeten wij als maatschappij een actieve rol aannemen om straatintimidatie en seksueel geweld te verminderen."We moeten ons allemaal sterk maken om seksueel geweld echt boven tafel te krijgen. Wat zich nu voltrekt is een stille pandemie."