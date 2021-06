Zwemmers op Stenen Hoofd moeten wijken voor broedende oeverzwaluwen

Bij het Stenen Hoofd in West wordt normaal gesproken met dit weer volop gezwommen. Nu staan er hekken langs de kant. Er is namelijk een groep zeldzame oeverzwaluwen neergestreken die in de wand hun eieren uitbroeden. Er wordt verwacht dat de vogels aan het einde van deze maand uitvliegen.

"Zelfs de oeverzwaluwen hebben het Stenen Hoofd nu ontdekt. Ze houden blijkbaar van wat stedelijke reuring", vertelt ecoloog van stadsdeel West Luc Sour. "We hebben besloten om in de broedtijd een tijdelijk hek te plaatsen om ze te beschermen, zodat mensen niet met hun benen die over de rand hangen de invliegopeningen bedekken."

Een aantal bezoekers baalt van de hekken. "Ja, het is wel jammer. Het was een heerlijke plek om vanaf te duiken, dus het is wel balen." Een andere bezoeker: "Het is lekker om het water in te duiken, maar als het voor zielige vogeltjes is snap ik het wel."

Zandwolfsmelk

De oeverzwaluwen zijn niet de enige beschermde nieuwe buren op het Stenen Hoofd. Ook de zandwolfsmelk, een plant die in Noord-Holland alleen nog maar op deze plek groeit, wordt beschermd met hekken.

Het terras van Paaseiland moet ook een stuk inleveren ter bescherming van de zandwolfsmelk. "Ik denk dat we altijd in harmonie mogen leven met de natuur," zegt eigenaar Dylan Keppy. "Dus als we wat terras moeten opofferen is dat prima, maar ik ben alleen niet echt fan van de uitstraling. Die hekken verdienen niet de schoonheidsprijs. Zeker op zo'n mooie plek is dit niet de beste oplossing."