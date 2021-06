Karin is nieuwe omroeper NS: "Don't shoot the messenger"

Wie weleens met de trein reist, gaat haar stem in de toekomst ongetwijfeld regelmatig horen. Karin van As is namelijk vanaf morgen op een aantal stations te horen als nieuwe omroepster. Vertragingen, spoorwijzigingen of een omgekeerde rijtuigvolgorde: Van As laat het ons weten: "Don't shoot the messenger", waarschuwt ze alvast.

NS

"Ik heb een tape ingestuurd en er werden mensen geselecteerd om auditie te doen. Daarna hoorde ik een hele poos niks. Toen pas kwam het verlossende telefoontje dat ik het was geworden", vertelt Karin van As op NH Radio. De stem van Van As werd niet zomaar gekozen. Er ging zelfs wetenschappelijk onderzoek aan vooraf: "Er is een reizigersonderzoek gedaan. Mensen gingen in een MRI-scan terwijl ze naar mijn stem luisterden. Zo kon hun hersenactiviteit gemeten worden", vertelt Van As. "Bij mijn stem hadden ze het gevoel alsof een bekende of geliefd iemand uit de familie hoorden praten. Het gaf ze rust. Dat vond ik heel bijzonder om te horen."

Tuffie Vos Sinds 1996 klinkt de stem van Tuffie Vos op de Nederlandse stations. Daar komt na 25 jaar dus verandering in. Vanaf morgen zal de stem van Van As op twee station gebruikt worden. Als alles goed gaat, zal dat in december dit jaar op alle stations zo zijn.

Van As heeft in totaal ruim 400 stationsnamen moet inspreken. Daarnaast allerlei zinnen als 'beste reizigers' en 'de intercity naar...' Met het inspreken is ze ruim 80 uur zoet geweest. "Bij sommige Friese stationsnamen had ik wel even hulp nodig. Daarnaast heb ik ook nog heel veel random zinnen ingesproken. Ze gebruiken daar dan de klanken van."

Dat veel mensen waarschijnlijk niet heel blij zullen zijn als ze de stem van Van As horen, vindt ze niet erg. Maar: "Don't shoot the messenger", grapt ze.

Benieuwd hoe de nieuwe omroepster klinkt? Luister hier naar Karin van As bij Lunchroom op NH Radio