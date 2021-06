Stad NL V De Straten: "Floradorp in drie woorden: Gezelligheid, samenhorigheid en vriendschap"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Pinksterbloemstraat, in Noord.

Luciën woont al bijna zijn hele leven in de Pinksterbloemstraat en weet als geen ander dat het er in Floradorp wel eens ruig aan toe ging. Maar vandaag de dag is het vooral "gezelligheid, samenhorigheid en vriendschap".

Ank, de vrouw van Luciën is een fanatiek serviesverzamelaar: sinds haar vijftiende spaart ze servies. Inmiddels zijn er weinig plekken in huis zonder dit blauwe aardewerk.

Dat het aan samenhorigheid in het dorp niet ontbreekt, zien we met onze eigen ogen. Volkszanger Mario en draagt een lied op aan buurvrouw Giselle.

Acht jaar geleden verhuisde ze vanuit Mexico naar Nederland voor haar liefde Stefan. Giselle weet sinds twee jaar dat ze Hodgkin kanker heeft en zit momenteel in het behandelproces. Haar moeder en zus zijn in Nederland omdat zij in aanmerking komen als stamceldonor voor Giselle. Ondanks de heftige omstandigheden weet Giselle er het beste van te maken en staat ze heel positief in het leven. We worden warm ontvangen en genieten van de Mexicaanse gerechten die ze samen met haar moeder en zus heeft bereidt.