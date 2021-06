Eenmalige compensatie van 500 euro mogelijk voor Ymere-huurders met loden leidingen

Huurders van wooncorporatie Ymere met lood in hun waterleidingen kunnen nu kiezen voor een eenmalige compensatie van vijfhonderd euro. Dat omdat de eerder aangeboden huurkortingen (zestig procent bij tien microgram lood in de leidingen en veertig procent bij vijf microgram lood) niet gunstig zou zijn voor huurders die huurtoeslag krijgen.

Of de eenmalige compensatie ook echt in werking zal treden is nog niet zeker. Het is nu namelijk aan de Belastingdienst om te bepalen of huurders het bedrag ook echt belastingvrij mogen ontvangen. Als de Belastingdienst de compensatie niet accepteert als regeling, krijgen huurders enkel de huurkortingen als optie.

In principe krijgt Ymere zes weken de tijd om loden leidingen te vervangen. Zodra het langer duurt dan zes weken, kunnen huurders huurkorting krijgen. Bij de eenmalige compensatie werkt het als volgt: als de leidingen na een jaar nog niet zijn vervangen, komt er vijftig euro per maand bovenop de vijfhonderd euro.

De eenmalige vergoeding staat dus vast, ongeacht het aantal microgram lood dat is aangetroffen per liter kraanwater. Volgens een woordvoerder van Ymere heeft de rechter voor die constructie gekozen. "Dat om het niet te ingewikkeld te maken."

Huurders waar tien microgram lood of meer is gevonden per liter kraanwater kunnen nu kiezen voor een eenmalige vergoeding van vijfhonderd euro óf een tijdelijke huurkorting van zestig procent. Huurders waar tussen de vijf en tien microgram lood is geconstateerd hebben de optie tot een tijdelijke huurkorting van veertig procent óf de vergoeding van vijfonderd euro.

Huurdersorganisatie Huurders Ymere Amsterdam (HYA) is al anderhalf jaar aan het onderhandelen met Ymere om te zorgen dat huurders met lood in hun leidingen eerlijk behandeld worden. Zo vond de organisatie dat de regeling met huurkortingen niet gunstig is voor mensen die huurtoeslag krijgen. Het accepteren van een huurkorting kan namelijk invloed hebben op de toeslagen van de huurder.

“Daarom hebben we dit onderhandeld: mensen mogen kiezen voor eenmalig een belastingvrij bedrag van vijfhonderd euro. Dat wordt gezien als schadevergoeding, niet als inkomsten. Zo kunnen ook de huurders met de krapste beurzen worden gecompenseerd zonder dat ze er belasting over moeten betalen of worden gekort op hun toeslagen", aldus HYA-voorzitter Peter Weppner.

Die compensatie is bedoeld voor bijvoorbeeld de watertest die moet bewijzen dat er lood in de leidingen zit en onkonsten zoals het kopen van waterflessen in plaats van de kraan gebruiken.

Geen stimulans

Ymere hoopt voor volgend jaar klaar te zijn met het vervangen van alle loden leidingen in de tuindorpen van Noord, waar het probleem groot is. HYA-voorzitter Peter Weppner zegt dat de optie tot een eenmalige vergoeding dit misschien wel kan versnellen omdat het bedrag huurders over de streep kan trekken.

"Het probleem doet zich voor in complexen waar meer dan één huurder op dezelfde leiding zit. Als zo'n leiding lood bevat moet het water eraf voor alle huurders. Als er dan eentje weigert, wordt het moeilijk", aldus Weppner. Hij benadrukt wel dat de regeling absoluut niet bedoeld is als stimulans, maar dat dit effect wel een 'mooie bijvangst' is.