Wie verdient dit jaar de Omarmprijs?

Er kan weer genomineerd worden voor de Omarmprijs 2021. Amsterdammers die zich inzetten voor anderen worden met de prijs in het zonnetje gezet. Dit jaar is er een extra categorie: de Omarmprijs Jong. Een prijs voor jonge Amsterdammers die zich hard maken tegen armoede en opvallen in hun strijd tegen armoede.

Het afgelopen jaar was een zwaar jaar. De pandemie heeft grote gevolgen, zeker voor diegenen die al in moeilijke omstandigheden leefden voordat corona uitbrak. Gelukkig zijn er altijd Amsterdammers die dan opstaan en zich hard maken voor Amsterdammers die hulp kunnen gebruiken. Niet alleen bestaande maar ook nieuwe initiatieven zetten zich in voor anderen en ‘omarmden’ hun stadsgenoten.

Omarmprijs Jong

Dit jaar is er een extra prijs: de Omarmprijs Jong. Een prijs voor jonge Amsterdammers die, alleen of samen, de vaak onzichtbare armoede in de stad proberen te verminderen.



Aan de Omarmprijs Jong is het AT5-jongerenprogramma Wij zijn Amsterdam gekoppeld. Verschillende Amsterdamse jongeren gaan aan de slag om op een eigen en creatieve wijze armoede in beeld te brengen in hun leefomgeving. Deze video's zullen in aanloop naar de Omarmprijs op AT5 uitgezonden worden.