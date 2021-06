Stel al jouw vragen over het coronavirus aan viroloog Menno de Jong

Welke rol gaat het coronavirus in ons leven spelen als straks een groot deel van de Nederlanders is gevaccineerd? En hoe zorgeloos wordt de zomer? Deze week schuift viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong opnieuw bij ons in de studio aan om tijdens een Q&A al jouw vragen over het coronavirus te beantwoorden.