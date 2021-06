Mogelijk homogerelateerd geweld bij De Oeverlanden

Slechts één van de slachtoffers heeft zich tot nu toe gemeld bij de politie. De politie is bezig met onderzoek naar het incident en het onderzoeksteam komt daarom ook graag in contact met het andere slachtoffer. Ook getuigen die iets hebben gezien van de geweldpleging worden opgeroepen zich te melden.

Homogerelateerde mishandeling

Het zou mogelijk gaan om een homogerelateerde mishandeling; De Oeverlanden is een populair cruisegebied. Om dit verder te kunnen onderzoeken doet de politie een oproep aan mensen die eerder zijn bedreigd, mishandeld of geïntimideerd bij De Oeverlanden. Wie liever geen melding hiervan maakt bij de politie, kan ook contact zoeken met Roze in Blauw, het politienetwerk voor de LHBTI-gemeenschap. Mail daarvoor naar [email protected] of gebruik het nummer 088-1691234.