Stad NL V Binnenskamers bij Quique: “Als je op een Colombiaans feestje komt moet je kunnen dansen’’

De Straten Binnenskamers gaat langs bij muziektalent in opmars Enrique, ook wel bekend als ‘Quique’. In 2018 won hij de FunX talentshow ‘Fuego’ met het nummer Bici en werkt sindsdien hard aan zijn muziekcarrière. We spreken Enrique en zijn ouders aan de Frederikstraat in het huis waar hij is opgegroeid.

Als zoon van een Colombiaanse moeder en Nederlandse vader is hij met een mix van beide culturen opgegroeid. Dit hoor je ook terug in zijn muziek. Enrique brengt zowel Spaanstalig als Nederlandstalige muziek uit met als hoofddoel mensen te laten dansen en even nergens anders aan te laten denken.

Dat dansen een onmisbaar onderdeel is in de Colombiaanse cultuur beaamt Martha de moeder van Enrique: “Zonder salsa zou ik niet kunnen leven”. Enrique vertelt dat hij zichzelf ook laat inspireren door de Zuid-Amerikaanse muziekinvloeden. “Achter de vrolijke Spaanse klanken en melodieën worden vaak ook serieuze maatschappelijke thema’s besproken, dit probeer ik in mijn muziek ook te doen”.

Volgens Enrique is het dansen en de muziek in de Colombiaanse cultuur een manier om op een positieve manier om te gaan met de onzekere bestaansmogelijkheden waar de bevolking dagelijks mee wordt geconfronteerd. ‘Mensen moeten weten dat het land meer is dan het beeld dat ze kennen van Pablo Escobar en de serie Narcos’.

In de keuken leert Enrique ons hoe we de authentieke Colombiaanse ‘Arepas’ maken terwijl hij vertelt over de politieke situatie in Colombia. We sluiten het gesprek af met een woonkamerconcert. Enrique speelt op zijn gitaar een van zijn laatste zomerhits genaamd Energía.