Met zwembadjes, sproeiers en ijs houdt de dierenopvang de dieren koel

Tijdens deze snikhete dagen hebben de medewerkers van Dieren Opvang Amsterdam (DOA) er een dagtaak aan om alle honden, katten en konijnen koel te houden. Zo heeft elk buitenverblijf voor honden een eigen zwemvijver, krijgen de katten natte speeltjes en mogen de konijnen tegen bevroren limonadeflesjes aanliggen.

Met liefde, passie en plezier doen de medewerkers van DOA er alles aan om de dieren een beetje verkoeling te geven tijdens deze warme dagen. Vooral de vele honden vragen veel tijd en aandacht. "We willen dat ze gebruik maken van het water en daarom gooien we balletjes. Op elk veld hebben we zwembaden en sprinklers staan, zodat het echt koel blijft", vertelt teamleider dierverzorging Tanja van den Hengel, terwijl ze met een krat vol tennisballen aankomt.

AT5

Voor honden vormt de warmte een groot gevaar. "Ze kunnen echt oververhit raken. We raden ook aan om overdag niet met de hond te gaan wandelen. Alleen een poepje-plasje en dan meteen weer naar binnen", vertelt Tanja. "En die voetjes, die verbranden gewoon op de stoep." De katten zijn van nature beter bestand tegen warmte. Maar ook daarvoor heeft de opvang speciale maatregelen genomen. "Sowieso proberen we de ruimte zo koel mogelijk te houden. Dus ramen dicht en doeken om het zonlicht tegen te houden", vertelt Tanja. Ook ligt er in het kattenverblijf een grote bak water met speeltjes erin. "Soms kan je katten wel stimuleren om met water te spelen", vertelt Tanja, terwijl ze tevergeefs een poging doet om een kat bij het water te krijgen. "Straks worden ze wild en gaan ze met de speeltjes spelen. En dan krijgen ze toch een beetje verkoeling", verzekert ze. Belangrijke tip voor kattenbezitters Tanja heeft wel een belangrijke tip voor alle kattenbezitters, die ze graag wil delen: "Nu met de warmte krijgen we hier heel veel katten binnen, die van een balkon of uit een raam zijn gevallen. Echt honderden! Dus als je je raam opendoet om te luchten, doe dan een hor ervoor of raster je balkon af, want ze vallen gewoon van het balkon af. En ze komen echt niet altijd op hun pootjes terecht."

Voor de konijnen vormt de warmte het grootste gevaar. "Bij konijnen gaat de gezondheid zelfs hard achteruit als je niets tegen de warmte doet", vertelt Tanja in het konijnenverblijf. In een kooi haalt ze onder een doek een bevroren limonadefles tevoorschijn. "Kijk, hier kunnen ze lekker tegenaan liggen en koel blijven", vertelt ze zachtjes om de konijnen niet te laten schrikken. "Deze flesjes moeten we wel drie keer per dag verversen. maar ook dat doen we met liefde."