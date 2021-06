Twee Amsterdammers aangehouden bij vechtpartijen Zandvoort

Rond 22.00 uur kwam de politie opnieuw in actie omdat een vrouw bij een ander strandpaviljoen een fles tegen iemands hoofd had gegooid. De 29-jarige vrouw is aangehouden voor mishandeling. De man raakte lichtgewond: hij had namelijk een helm op 'toen hij het flesje naar zijn hoofd geslingerd kreeg'. Wel heeft hij krassen in zijn gezicht: "De Amsterdamse viel hem, nadat ze het flesje had gegooid, ook nog aan."