De Rivierenbuurt wordt rainproof gemaakt: ''Een geveltuintje kan al helpen''

We zijn terug in de Rivierenbuurt waar ze sinds 2018 bezig zijn met het vervangen van de riolering. De buurt wordt tegelijkertijd rainproof gemaakt. In het AT5-programma Het Verkeer geeft omgevingsmanager Daphne Barnas een update over de werkzaamheden.

De stad krijgt door klimaatverandering vaker te maken met extreme regenbuien. Tegelijkertijd zorgt toenemende bebouwing en bestrating ervoor dat al dat extra regenwater niet zo makkelijk meer wegvloeit. Met name in de Rivierenbuurt is dit de laatste jaren een steeds groter probleem geworden. Daarom wordt niet alleen het riool vervangen maar worden er ook maatregelen genomen om de wijk rainproof te maken, legt Barnas uit. "De werkzaamheden gaan goed. We leggen grotere rioolbuizen aan, die meer water aankunnen. We koppelen ook de regenbuizen af waardoor het water niet meegaat naar de zuivering maar het relatief schone water opgenomen wordt in de bodem'', aldus Barnas. Als het nieuwe riool erin ligt wordt de straat dichtgemaakt met verharding die waterdoorlatend is. ''Dit betekent dat we asfalt vervangen door klinkers.''

Geveltuintje

Bewoners uit de wijk die we spreken hebben gemende gevoelens over de werkzaamheden. "Dingen moeten vernieuwd worden denk ik. Ik heb daar niet veel over te melden, ik vind het prima", vertelt de jongeman. Een leeftijdsgenoot denkt daar anders over en vindt vooral de opgebroken straten lastig. "Vervelend. Als ik naar de fysio moet, moet ik omlopen en ik heb een gebroken been dus dat is best lastig." Kijkersvraag: Wat kunnen Amsterdammers zelf doen? Eén van de bewoners vraagt zich af wat Amsterdammers zelf kunnen doen om de straat rainproof te maken. Barnas is blij met deze vraag. "Bewoners kunnen heel veel doen. Ze kunnen geveltuintjes aanleggen en een regenton aanschaffen. Maar ook heel simpel een tegel uit je tuin halen en een plant neerzetten", vertelt ze. "Zo zorg je voor meer opvangmogelijkheden voor water en is het daarnaast koeler."

Werkzaamheden eind 2022 klaar De straten waarin wordt gewerkt zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Er gelden omleidingsroutes en er zijn verkeerslussen gemaakt. Fietsers en voetgangers worden omgeleid langs het werk en de winkels blijven bereikbaar. Eind 2022 is het werk aan de Rivierenbuurt klaar.