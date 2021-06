Bewoners Van Beuningenplein vieren overwinning Oranje met silent disco

Bewoners Eddy en Floris hadden het kijken naar de wedstrijd en de silent disco georganiseerd. "Het is toch wel heel fijn om na zeven jaar niet meegedaan te hebben met een EK of een WK om de buurt toch een beetje te 'ontlockdownen'," vond Eddy.

"Meestal kijk ik in de kroeg dit soort wedstrijden", zei een van de aanwezige buurtbewoners. "Dit is toch een beetje wat het meest in de buurt komt van kijken in de kroeg. Qua wedstrijd, 2-0, groepswinnaar, door naar de volgende ronde."

Gedoogd

Tijdens de wedstrijd kwam de wijkagent nog even langs. "Officieel kan het nog niet", zei Floris. "Het wordt gedoogd. Dat vinden we heel fijn. Laten we daar gewoon even gebruik van maken."