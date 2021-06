Stad NL V OMT-lid De Jong: ''We horen dat het goed gaat, maar minder over alle onzekerheden''

Het gaat in Nederland op dit moment de goede kant op wat betreft de aanwezigheid van het coronavirus, zegt OMT-lid en viroloog van het Amsterdam UMC Menno de Jong in een nieuwe Corona Q&A op AT5. Wel vindt hij dat er te weinig aandacht is voor eventuele nieuwe problemen. ''We horen van het kabinet dat het hartstikke goed gaat, maar we horen minder over de onzekerheden.''

Volgens De Jong gaat Nederland een mooie zomer tegemoet met veel vrijheden, maar moeten we bedachtzaam zijn als het najaar weer aanbreekt. ''Ik wil de pret niet drukken, maar er zijn allerlei onzekerheden'', zo zegt de viroloog. ''De vaccinatiegraad moet hoog en homogeen zijn. Het is heel goed dat er aandacht komt voor gebieden en wijken in bijvoorbeeld Amsterdam waar de vaccinatiegraad nog minder is. We weten ook nog niet hoelang de bescherming van de vaccinatie duurt in met name kwetsbare ouderen. Die hebben in het begin hun vaccinatie gekregen, werkt die dan nog in de komende winter? Er zijn ook allerlei varianten die rondgaan.''

Luchtwegvirussen Een andere onzekerheid is de groepsimmuniteit die voor andere luchtwegvirussen onder druk staat. ''Door de versoepelingen komen er weer allemaal andere luchtwegvirussen langs die we al twee jaar niet gezien hebben. De groepsimmuniteit tegen die virussen is behoorlijk aan het dalen. Er liggen nu ook allemaal kinderen op de ic met het RS-virus. Dat is heel bizar, dat hebben we nooit gezien. We moeten rekening houden met een flink griepseizoen. Dat soort onzekerheden moeten we een beetje rekening mee houden en misschien is er allemaal geen reden tot zorg, maar laten we er wel goed naar kijken.''

Quote ''Het is een glijbaan omlaag en ik hoop dat we met grote snelheid lekker door blijven glijden'' OMT-lid menno de jong over huidige besmettingen

Over de huidige besmettingen in Nederland - zo'n duizend per dag - is De Jong blij. ''Het is een glijbaan omlaag en ik hoop dat we met grote snelheid lekker door blijven glijden. Het lucht mij ontzettend op. Ik verheug mij erg op de komende maanden, in de winter deed ik dat niet. We zullen meer vrijheden hebben, we kunnen op vakantie, op terrassen zitten, naar de kroeg gaan. Ook ik heb daar heel veel behoefte aan en maak er gebruik van. ''

Verloop aantal besmettingen in Amsterdam

Seizoenseffect Volgens het OMT-lid dragen vaccinaties en het seizoen bij aan de daling van het aantal besmettingen. ''Hoe groot de invloed van het weer precies is, is niet precies bekend. De grootste invloed komt van de vaccinaties. Dat is prachtig op stoom. We zijn nu al bij de 18-jarigen. Iedereen heeft zijn of haar oproep al gehad. We hebben het weer ook mee. Alle sterren staan goed. Als we kijken naar vorig jaar, dan denk ik dat het effect van het weer behoorlijk is. In de winter verspreidt dit virus beter. Daar moeten we komende winter wel rekening mee gaan houden. Onze uitgangspositie is natuurlijk wel totaal anders, maar voorzichtig moeten we wel zijn als de seizoensinvloeden een rol gaan spelen.'' Afgelopen vrijdag gaf het demissionaire kabinet een persconferentie. Onder andere werd bekend gemaakt dat de mondkapjesplicht voor veel plekken wordt opgeheven. ''De verplichting is er gekomen toen alle beetjes hielpen. Het is nu wel tijd om het af te schaffen. Alleen op plekken waar je de 1,5 meter niet kan handhaven, is het verstandig om een mondkapje te blijven gebruiken. Het afstand houden is nog wel belangrijk.''

Quote ''Het makkeijkste is om de 1,5 meter los te laten wanneer de pandemie voorbij'' OMT-LID en viroloog amsterdam umc MENNO DE JONG

Maar wanneer we dan van die 1,5 meter af zijn? De Jong: ''Het makkelijkste is om dit te doen wanneer de pandemie voorbij is en alle onzekerheden weg zijn en we volledig terug kunnen gaan naar ons normale leven. Misschien wel eerder, we zullen zien hoe het ontwikkelt. Wie weet zullen het aantal infecties deze winter wel toenemen, maar vertaalt zich dat niet in ziekenhuisopnames.'' Bewustzijn Het kabinet moet de boodschap dat de pandemie nog niet voorbij is blijven overbrengen, zo vindt De Jong. ''Mondkapjes hebben een bepaald effect rondom het bewustzijn dat er iets aan de hand is. Dat is misschien nog wel het grootste risico om het af te schaffen. We horen van het kabinet dat het hartstikke goed gaat, maar we horen minder over de onzekerheden. In Engeland zijn de versoepelingen een maand uitgesteld door de Indiase variant. We kunnen problemen voorkomen door ons aan de basale maatregelen als afstand houden, handen wassen en thuis blijven bij klachten te houden.'' De Jong: ''Ik denk dat mensen heel erg terecht blij zijn dat het goed gaat. We zijn alleen nog niet op nul besmettingen, het virus is aanwezig en er liggen nog steeds mensen in het ziekenhuis. Er kunnen dingen gebeuren waardoor de verspreiding weer zal toenemen. Dat kunnen we voorkomen door ons aan de basismaatregelen te houden. We kunnen daarmee echt een vervelende winter voorkomen.''