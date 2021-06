Bij moskee bezorgde envelop met luier niet strafbaar

In de enveloppen zat een in plastic gesealde babyluier met de tekst: 'paascadeau voor de JANKERDS in onze maatschappij!!' Bij een aantal van de gevallen bleek dat in de luier een cartoon van de profeet Mohammed zat en versnipperde koranverzen.

Niet strafbaar

Volgens het OM zijn de cartoon en de versnipperde koranverzen een vorm van kritiek op de islam. In Nederland is het uiten van kritiek op of het beledigen van een godsdienst niet strafbaar, vanwege de vrijheid van meningsuiting.

De tekst op de luier gaat volgens het OM niet over de islam, maar over moslims. Toch is ook dat niet strafbaar. De uitlating is niet heftig genoeg om de drempel te halen van een strafrechtelijke belediging, meldt het OM.