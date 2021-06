Eindelijk nieuwe locatie omstreden containerwoningen

Na een lange zoektocht, met flink wat verzet van ondernemers en bewoners in Castricum en Akersloot, is er eindelijk een tijdelijke plek gevonden voor 48 zogenoemde flexwoningen. Deze omgebouwde containers met een woonoppervlakte van 27 vierkante meter komen op de locatie Puikman, vlak naast museum Huis van Hilde.

De plek waar binnenkort 48 flexwoningen moeten komen - NH Nieuws / Tom Jurriaans

De 48 flexwoningen zijn volgens de gemeente 'keihard' nodig vanwege de woningnood. Ze zijn bedoeld voor starters op de huurmarkt, zoals jongeren, mensen die na een scheiding snel een woning nodig hebben én statushouders. Het voordeel is dat de flexwoningen volgens de gemeente snel kunnen worden geplaatst. Er is dan ook haast geboden aangezien Castricum achter loopt met de huisvesting van statushouders. Daar werd de gemeente al eerder door de provincie Noord-Holland voor op de vingers getikt. De gemeenteraad is akkoord met de locatie Puikman, die minimaal drie jaar en maximaal vijftien jaar gebruikt zal worden voor de flexwoningen. Problemen De zoektocht naar de juiste plek voor de flexwoningen kende flink wat hobbels. Zo was er heftig verzet tegen de komst van de woningen in Akersloot. Maar ook de ondernemers van bedrijventerrein Castricummer Werf zagen de komst van de containerwoningen met lede ogen aan. "Wonen en zware industrie gaan niet samen", vertelt Danny Hes van de bedrijvenvereniging. "Dat is vragen om problemen." De locatie die nu is uitgekozen kan in de omgeving op minder tegenstand rekenen. Tijdens een rondgang door de buurt reageren bewoners van de Beverwijkerstraatweg overwegend positief. "Iedereen heeft een plekje nodig om te kunnen wonen", vertelt een van de buurtbewoners aan NH Nieuws. "Als het nodig is dan moet het maar." Tijdens een digitale informatieavond nam maar een handjevol bewoners de moeite om op de hoogte te worden gesteld van de ontwikkelingen. "Het ging er heel gemoedelijk aan toe", aldus een deelnemer. "Er waren vragen over het toezicht en hoe lang ze er blijven staan." Tekst gaat verder onder foto

Zo gaan de flexwoningen eruit zien - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Want hoe lang de flexwoningen mogen blijven staan is nog niet duidelijk. Op de locatie Puikman worden in de toekomst ook permanente woningen gebouwd. Als dat begint, moeten de flexwoningen verdwijnen. En dus wordt er ondertussen ook alweer druk gezocht naar andere locaties. Voor Ton Olgers, van de belangengroep Flexwonen Akersloot, is er daarom nog lang geen reden om te juichen. "De dreiging is nog steeds niet weg. Toen de gemeente met het plan kwam om onder andere aan de Roemersdijk deze woningen neer te zetten, werden we totaal overvallen en hebben we meteen actie ondernemen." "Er is een enorme behoefte aan permanente woningen. Daar moet de gemeente zich op focussen in plaats van op dit soort noodoplossingen. Inmiddels is hier in Akersloot wel gebleken dat je de handen niet op elkaar krijgt voor containerwijken."

Wethouder stelt voorwaarden aan interview De redactie van NH Nieuws heeft ook wethouder Paul Slettenhaar gevraagd voor een interview op camera, om te praten over de nieuwe locatie. In eerste instantie wilde hij daaraan meewerken. Later stelde zijn woordvoerder als voorwaarde dat NH Nieuws geen archiefbeelden zou gebruiken van de onrust in Akersloot tijdens een informatiebijeenkomst. NH Nieuws vindt dit jammer maar is als journalistieke organisatie zelf verantwoordelijk voor inhoudelijke afwegingen. Dat duldt geen inmenging van bestuurders. Dit zijn de bewuste beelden tijdens de inloopavond bij café 't Hoorntje op 11 februari 2020 die ze bij de gemeente Castricum liever niet zien.