Stad NL V Vrouwen Nieuw-West eren hun rolmodellen: ''Mijn moeder heeft zoveel voor mij gedaan, dit wil ik terugbetalen''

In het project Fatima Heritage beelden verschillende vrouwen een (oude) foto van een familielid uit, bijvoorbeeld van hun oma, moeder of zus. Met die foto eren ze hun achtergrond en hun rolmodellen. Doel is om de verhalen van de vrouwen aan de volgende generaties, al reizend door de stad, door te geven.

Eén van de vrouwen, Zina Abboud, is vanwege de oorlog in Syrië naar Nederland gevlucht. "Ik houd mijn handen op dezelfde manier zoals zij ze heeft", zegt Zina over haar foto. Ze vertelt dat ze van haar moeder leerde dat je als vrouw een eigen pad moet uitstippelen en kansen moet grijpen als die zich aandienen. Dat vereist kracht, durf, doorzettingsvermogen en leiderschap. Ze heeft haar moeder al tien jaar niet gezien. "Ze zal trots zijn dat ik net zoals haar ben gefotografeerd."

Youssra Mousir

Yousra Mousir staat in de spotlights, net als haar moeder. ''Mijn moeder is degene die me altijd blij maakt, zij is degene op wie ik later wil lijken. Zij heeft heel veel dingen voor mij gedaan en ik wil dit een beetje terugbetalen. Dit is geeneens de helft.''

Dana Masoud, ook een Syrische vluchteling, vindt de foto een eerbetoon aan haar zus die ze al jaren niet meer heeft gezien. Haar zusje Sarah met haar mooie glimlach is haar voorbeeld. Ze hoopt haar snel weer te zien. "Ik mis haar."

MBARKA N'BIR

DANA MASOUD

"Ik wil goede verhalen vertellen die inspireren" Creative director Raja Felgata is blij dat ze een statement van krachtige vrouwen heeft kunnen maken. ''De inspiratie haal ik uit het stadsdeel Nieuw-West, de dagelijkse verhalen van vrouwen uit dit stadsdeel die in mijn optiek dit stadsdeel dragen. Ze vertellen hun eigen verhalen, maar ook die van hun zus en oma, en dat geven ze door. Het zijn Amsterdamse verhalen van Amsterdamse vrouwen met een Marokkaanse en Syrische achtergrond, die verhalen hoor je bijna nooit als het gaat om stadsdeel Nieuw-West. Het gaat vaak om negatieve verhalen of negatieve beeldvorming. Ik wil goede verhalen vertellen die inspireren." "Los van het feit dat het sterke inhoudelijke vrouwen zijn die hun mannetje staan, nemen we ook fysieke ruimte in", aldus Falgata. "Wij laten ons horen maar je ziet ons ook door Amsterdam. Dat draagt bij aan de beeldvorming over deze vrouwen. Vaak als je iemand niet kent heb je een bepaald idee al. Door het op straat te laten zien kan je vooroordelen doorbreken.''

Fatima Heritage is van 16 juni tot 1 juli te zien op Plein ’40-’45. Daarna verhuist het van 1 juli tot en met 17 juli naar de locatie tegenover De Meervaart aan de Sloterplas. Vervolgens reist het vrouwenplatform de komende jaren door de stad.