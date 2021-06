Experimenteerdrift tussen de lakens sinds lockdown: "Elke week aftrekken via de Zoom"

Sinds de lockdown zijn we druk gaan experimenteren tussen de lakens. Dat blijkt uit onderzoek van sekskenniscentrum Rutgers. Ook de verkoop van seksspeeltjes is in het afgelopen jaar verdubbeld vergeleken met het jaar ervoor. Vooral de mensen die de lockdown als rustgevend hebben ervaren, hadden vaker seks.

Bij Mail en Female aan het Weteringscircuit kunnen ze er niet omheen: de verkopen zijn het afgelopen jaar flink toegenomen. Manager Madeleine Vreekamp: "Er is een top drie aan te wijzen. De womanizers zijn in trek, dat zijn apparaatjes die werken op luchtdruk. Ook is er meer handel geweest in de BDSM-hoek, dus handboeien en tepelklemmen en zo, en wat we ook zien is dat er meer voorbinddildo's zijn verkocht."

Senior onderzoeker van sekskenniscentrum Rutgers Hanneke de Graaf herkent het beeld dat we meer zijn gaan experimenteren met seks. "Dat hoeft niet alleen in speeltjes te zitten. Het kan ook op een andere plek, een andere tijd of een ander standje zijn." De toename in vrijlust is vooral te zien in de groep mensen die de lockdown als positief heeft ervaren. Stellen die vaker thuis zijn met elkaar, wat langer kunnen blijven liggen in de ochtend, of tussen de middag met elkaar het bed in duiken, omdat ze niet op kantoor zitten.

De stijging van de verkoop van seksspeeltjes kan ook worden toegeschreven aan de singles, denkt De Graaf. Van hen is vastgesteld dat ze minder seks hebben gehad tijdens de lockdown. "Speeltjes zijn natuurlijk ook heel geschikt voor solo-seks, en ik vermoed dat daar de verkopen ook gestegen zijn."