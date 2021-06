Huurders jongerenwoningen moesten ten onrechte 'community-kosten' betalen

Zo'n 250 huurders van jongerenwoningen in Nieuw-West en Zuidoost hoeven maandelijks niet meer te betalen voor een 'community-overeenkomst' en krijgen de eerder betaalde kosten terug. Dat heeft de kantonrechter deze week bepaald.

De verhuurder van de woningen is Change=Amsterdam, dat zich richt op werkende jongeren tussen de 20 en 35 jaar. De huurders wonen in twee complexen, die staan op het August Allebéplein in Nieuw-West en het Elizabeth Cady Stantonplein in Zuidoost. De woningen zijn rond de dertig vierkante meter groot. Onterecht De normale huurprijs van de woningen was samen met de servicekosten tussen de 700 en 800 euro. De huurders moesten daarnaast 75 tot 120 euro extra betalen voor de community-overeenkomst. Een groep huurders vond dat onterecht en stapte naar de rechter.

Het bedrijf zei tijdens de rechtszaak dat de overeenkomst een onlosmakelijk onderdeel was van het naar eigen zeggen unieke concept. Er zouden niet simpelweg studio's verhuurd worden, maar het zou gaan om een gemeenschap waarin "werken, wonen, leren, leven, zorg en veiligheid" hand in hand gaan. Bij wet verboden Maar de kantonrechter stelde de huurders dus in het gelijk. Doordat de overeenkomst verplicht was, is er een voor de verhuurder niet redelijk voordeel ontstaan. Dit is bij wet verboden. Ook hadden de kosten onderdeel moeten zijn van de reguliere huur en servicekosten. Voor internet werd er zelfs dubbel betaald in sommige gevallen: zowel via de servicekomsten als de community-overeenkomst. "De kantonrechter wil Change=Amsterdam niet van kwade opzet beschuldigen", laat de rechtbank weten. "Feit is echter wel dat door gebruik van de community-overeenkomst de kosten werden onttrokken aan de mogelijkheid tot toetsing door de huurcommissie, en in het uiterste geval door de kantonrechter."

Het AT5-programma De Straten van Amsterdam bezocht in 2018 het complex aan het August Allebéplein. Toen bleek al dat sommige bewoners ontevreden waren. "Ik vind het verschrikkelijk", zei een van hen, die klaagde over extra kosten en last had van stof dat uit het ventilatiesysteem zou komen.