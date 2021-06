Voor het eerst in 50 jaar was er weer een otter in Amsterdam

Volgens stadsecoloog Geert Timmermans is er geen twijfel over mogelijk: "Dit zijn overduidelijk de sporen van een otter," vertelt hij. “Dat wil nog niet zeggen dat hij hier echt gevestigd is. Een otter kan namelijk tien tot twintig kilometer per nacht afleggen. Maar bijzonder is het zeker."

In Amsterdam is de otter voor het laatst in het begin van de jaren ‘60 gezien in het Amsterdamse Bos. De dieren stierven helemaal uit in Nederland in 1988 door slechte waterkwaliteit, het verkeer en de jacht. In 2002 werden ze opnieuw uitgezet in Overijssel.

Inmiddels is de otter bezig met een opmars over het hele land. Er zijn jongen geboren in de Nieuwkoopse Plassen en in het Naardermeer, en ze laten zich ook zien in de stad. In Groningen en Zwolle zijn er al otters gespot in de grachten. "Dat wil niet zeggen dat de otter nu de Keizersgracht opzwemt, maar het Diemerpark of het Amsterdamse Bos zou zeker kunnen," vertelt Timmermans.

Jaar van de Otter

De otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging riep 2021 eerder uit tot het Jaar van de Otter. "Het is al een groot succes doordat we steeds meer otters zien over het hele land, maar dit is wel heel bijzonder. Het is belangrijk dat we nog een aantal knelpunten zoals het verkeer oplossen, want een kwart tot een derde van de otters sterft nu elk jaar door autoverkeer."

Timmermans voorspelt dat de otter binnen tien jaar weer terug is in Amsterdam. "Het is een kwestie van tijd voordat ze weer terug zijn. We houden het goed in de gaten. Op de Diemer Vijfhoek staan permanent wildcamera’s, en nu deze sporen zijn gevonden gaan we er ook zeker een op IJburg plaatsen."