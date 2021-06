Vrouw (62) met vuurwapen op hoofd geslagen bij beroving in Nieuw-West

Een 62-jarige vrouw is zaterdagmiddag tijdens een beroving door twee verdachten met een vuurwapen op haar hoofd geslagen.

Het slachtoffer stapt rond 16.20 uur in de haar auto op de Ookmeerweg in Nieuw-West als twee mannen op haar afkomen. Een van de verdachten slaat de vrouw met een vuurwapen op haar hoofd en pakt haar tas, vervolgens gaan de twee er op een scooter vandoor. Het duo is nog voortvluchtig, de politie roept getuigen op zich te melden.