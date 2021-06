Laatste EK-wedstrijd in de Johan Cruijff Arena voor oranje trekt veel fans

Het Arenaplein kleurde vandaag voor de derde en laatste keer dit EK helemaal oranje. Voor het Nederlands elftal is het vanavond de laatste poule-wedstrijd die gespeeld word tegen Noord-Macedonië. Nederland is echter al zeker van een plek in de achtste finales en Noord-Macedonië is al uitgeschakeld.

Voorafgaand aan de wedstrijd zat de sfeer er bij zowel de Nederlandse supporters als bij de Macedonische supporters goed in. "Het is echt een feestje, ik heb hier al maanden, misschien al jaren naar toe geleefd. De sfeer is echt fantastisch", vertelt een fan.

De Macedonische supporters waren in groten getale aanwezig. Ondanks dat er niets te veranderen valt, word er vooral gehoopt op een feestelijke sfeer.

Het is voor Oranje de laatste wedstrijd van het EK in de Johan Cruijff Arena. Wales speelt er zaterdag nog wel tegen de nummer twee uit groep B (België, Rusland, Finland of Denemarken). Zondag speelt Oranje de achtste finale, Nederland zal daarin de nummer drie uit groep D, E of F treffen.