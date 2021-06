Voetbal kijken in een volle kroeg mag straks weer, maar hoe?

Vanaf 26 juni mogen we weer de kroeg in zonder de anderhalvemeter in acht te nemen, maar dan moeten alle gasten een negatieve test of vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Voor de horeca zijn de regels niet altijd duidelijk, want telt het gele boekje eigenlijk wel als geldig bewijs? "De een zegt van wel, de ander van niet."

Afgelopen vrijdag kondigde demissionair premier Rutte het goede nieuws aan: vanaf zaterdag 26 juni mogen kroegen weer gevuld worden op anderhalvemeter afstand én zijn tv-schermen om voetbal om te kijken ook weer toegestaan. De kroegen mogen zelfs weer helemaal vol, maar dan moet elke klant, gast of bezoeker wel kunnen laten zien dat ze minder dan veertig uur geleden negatief zijn getest óf volledig zijn gevaccineerd.

Testen voor toegang

Een aantal kroegen in de stad kiezen voor de laatste optie: geen anderhalvemeter, maar testen voor toegang. "We hebben een portier staan, die checkt via een QR-code op de telefoon, of ze negatief zijn of niet. Dan krijgt ie een groen vinkje", zegt Mingus Verhoeff van Tapmarin in De Pijp. De kroeg heeft al meer dan negentig aanmeldingen van mensen die zich gaan laten testen om voetbal te komen kijken met vrienden.

Andere kroegen kiezen er voor om de anderhalvemeter te behouden. Dat betekent dat kroegen in de stad allemaal een ander deurbeleid kunnen hebben. Pim Evers van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland zegt dat gasten zich daarom beter moeten voorbereiden: "Kijk even op de website van die specifieke kroeg of daar geldt dat je allemaal bewijzen moet hebben of dat je er gewoon heen kan tot dat iedereen op anderhalvemeter zit en hij vol is."