Hoe bevalt wonen in Noord? Doe mee met de AT5-enquête!

Amsterdam Noord is een stadsdeel dat razendsnel verandert. De afgelopen jaren schoten hippe koffiebarretjes, nieuwbouwwijken en luxe appartementen als paddenstoelen uit de grond. Maar wat vind jij hiervan als noorderling? Geef je mening in de AT5-enquête!

Zijn er bijvoorbeeld genoeg betaalbare woningen? Hoe gaan nieuwe en oude noorderlingen met elkaar om? En is de verbinding met de rest van de stad goed genoeg? Wij willen weten wat jij als inwoner van dit stadsdeel vindt. Woon je in Noord en heb je een mening over jouw buurt? Klik dan hier om de vragenlijst in te vullen.

Het AT5-panel wil Amsterdammers betrekken bij de actualiteit. In onze enquêtes vragen we onze lezers na te denken en hun mening te geven over allerlei belangrijke onderwerpen. We leggen die uitslagen voor aan experts, politici en beleidsmakers. De resultaten en antwoorden lees je terug op AT5.

Om mee te doen moet je 16 jaar of ouder zijn. We gaan uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om en delen je gegevens niet met derden.