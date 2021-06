Clubs bereiden zich voor op heropening: "Ik denk dat ik wel ga huilen"

Waar veel branches langzaam weer opengingen, stonden de nachtclubs achteraan in de rij om weer te beginnen. "We staan te trappelen om de deuren weer te openen," vertelt Pieter de Kroon van de Chicago Social Club. "Ik heb er heel veel zin in, dat is bijna niet uit te drukken."

Wel moet er nog een hoop gebeuren. "Ik had niet verwacht dat we zo snel weer konden beginnen, dus we moeten de komende dagen nog hard aan de bak. We moeten nog plinten leggen, de bar moet nog schoongemaakt en aangevuld en alles moet nog getest worden of het nog goed werkt," vertelt De Kroon.

Epische avond

Rob de Jong van Club NYX verwacht dat zaterdag een ''epische avond'' wordt. "Iedereen staat te popelen om weer los te kunnen gaan. De voorbereidingen zijn nog even spannend, maar het personeel is rond, de drank komt morgen binnen en het licht en geluid is gecheckt. In principe kan het niet fout gaan."

Elke bezoeker moet bij de ingang een negatieve coronatest overhandigen. "Ideaal is het zeker niet en spontaan is het ook niet," vertelt De Jong. "Je moet van tevoren echt plannen als je ergens naartoe wilt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het tijdelijk is. Ik vond het ook belangrijk dat we het wel gingen doen. Want we kunnen nu aantonen dat we veilig open kunnen."