Onderzoek naar aardwarmte in de stad: "Met olie en kolen moeten we stoppen"

Deze keer geen werkzaamheden aan de weg maar onder de grond. In Zuidoost op de Daalwijkdreef wordt onderzoek gedaan of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje.

AT5

"We zijn hier bezig met een seismisch onderzoek. Daarmee brengen we de bodem van Amsterdam in beeld. Wij doen dat om te kijken of aardwarmtewinning in Amsterdam mogelijk zou kunnen zijn'', legt projectleider Rutger Peenstra uit. Het onderzoek in Zuidoost is onderdeel van het verkennen van een groter gebied. "Op basis van de resultaten gaan we kijken waar aardwarmte dan eventueel gewonnen zou kunnen worden. Uiteindelijk leidt dat hopelijk tot een locatie waar we die aardwarmte daadwerkelijk gaan winnen. Maar dan zijn we wel een paar jaar verder'', aldus Peenstra.

Projectleider Rutger Peenstra

Aardwarmte De provincie Noord-Holland wil dat aardwarmte in 2030 serieus bijdraagt aan het verwarmen van huizen en gebouwen. Het principe is eigenlijk heel simpel. In de aardbodem zit warm water. Met iedere kilometer diepte stijgt de temperatuur iets meer dan 30 graden. Een boorinstallatie pompt het warme water omhoog. De warmte wordt uit het water gehaald en een warmtenet verdeelt deze warmte over huizen en gebouwen. Vervolgens pompt de installatie het afgekoelde water terug in de aardlaag zodat het weer opnieuw opgewarmd kan worden. Eén van de mannen die bezig is met het onderzoek in Zuidoost, Johan Beerling, vertelt enthousiast over zijn werkzaamheden. "Voor ons is aardwarmte ook belangrijk. Wij hebben ook kleinkinderen en voor de toekomst moet je verder. Een alternatief zal er toch gevonden moeten worden. Als dat op deze manier kan, is dat mooi meegenomen.''

Quote "Voor ons is aardwarmte ook belangrijk. Wij hebben ook kleinkinderen en voor de toekomst moet je ook verder" Johan Beerling - party chief

Amsterdammers in de buurt van de werkzaamheden reageren erg positief op het idee van aardwarmte als toekomstige energiebron in de stad. "Goed idee, goed voor het milieu. Een stap in de goede richting", vertelt één van hen. "Ik word er super blij van, het is fantastisch. Nieuwe energie is altijd goed, met olie en kolen moeten we stoppen," aldus een student.

Onderzoek naar de ondergrond

Weinig overlast De impact van de werkzaamheden is vrij beperkt. "Ik heb er zelf niks van gemerkt en ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren", vertelt een buurtbewoner. Beerling zegt dat er vanuit de buurt weinig reactie is op de werkzaamheden. "Er waren kinderen aan het spelen en buurtbewoners hebben niks gemerkt. De impact is vrij laag." De werkzaamheden hebben dan ook geen gevolgen voor het verkeer. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor aardwarmtewinning in de grond in en rond Amsterdam duurt tot september. Daarna duurt het zes tot tien maanden tot de data verwerkt zijn.