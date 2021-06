Plan: maandenlange wachtlijsten voor zwemlessen binnen een jaar terug naar normaal

Door de coronacrisis zijn de wachtlijsten voor zwemlessen in de acht zwembaden in de stad opgelopen tot soms wel veertien maanden. De gemeente heeft daarom samen met de zwembadmanagers een plan opgesteld om die wachttijden binnen een jaar weer op het normale niveau te krijgen.

AT5

Dat valt te lezen in een brief die wethouder Simone Kukenheim (Jeugdzorg en Sport) naar de raad heeft gestuurd. 14 maanden Gedurende de coronacrisis zijn de zwembaden drie keer voor korte of lange tijd gesloten geweest, met enorme gevolgen voor de wachtlijsten. Bijvoorbeeld in het Noorderparkbad liep de wachttijd voor lessen voor het A-diploma op tot 14 maanden. Door extra mogelijkheden voor lessen te creëeren na de versoepelingen van 10 mei heeft het bad al vijf maanden van die wachttijd af kunnen halen, maar met negen maanden is de wachttijd nog altijd erg lang. Bij de andere gemeentelijke zwembaden zijn de effecten vergelijkbaar: alleen in het Zuiderbad is de wachttijd ook na 10 mei ongeveer hetzelfde gebleven (negen maanden). Amsterdam wil dat de wachttijden per 31 december van dit jaar al zijn teruggebracht naar zes maanden. In de zomer van volgend jaar moet dat dus drie maanden zijn.

Aanpak De Amsterdamse zwembaden hebben voor de heropenstelling hun zwemlesprogramma al gereorganiseerd. Bij het Noorderparkbad en het De Mirandabad zijn bijvoorbeeld extra groepen gecreeërd. Daarnaast wordt er nu (meer) les gegeven in de weekenden en de vakanties, is er extra personeel ingehuurd en wordt het afzwemmen anders geregeld. Niet elk zwembad kan het aantal lessen uitbreiden: in het Sloterparkbad is er bijvoorbeeld geen ruimte voor. Alleen de zwemscholen die van dat bad gebruik maken hebben zich uit kunnen breiden.

Minder diploma's Vanwege de coronamaatregelen zijn in het schooljaar 2019-2020 zo'n tien procent minder diploma's dan gebruikelijk bij het schoolzwemmen uitgereikt. Voor 2020-2021 gaat de gemeente dat dat opnieuw zo'n tien tot vijftien procent minder zal zijn. In totaal gaat het om zo'n 250 kinderen: zij komen in aanmerking voor lessen buiten schooltijd, vaak op momenten waarop de zwembaden normaal gesproken gesloten zouden zijn.

