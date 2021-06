Maximale capaciteit elektriciteitsnet bereikt: geen stroom meer voor nieuwe bedrijven in deel stad

Het elektriciteitsnet in Amsterdam heeft in een deel van Noord en een deel van het Westelijk Havengebied zijn maximale capaciteit bereikt. Dat laat netbeheerder Liander vanmorgen weten. Daardoor kunnen nieuwe grootverbruikers geen stroom meer afnemen.

"De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening", stelt Daan Schut, chief transition officer bij Liander. "Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet."

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) roept het kabinet vanwege het bericht van Liander op om te investeren in de "toekomstbestendigheid" van het elektriciteitsnet. "We moeten complete, nieuwe wijken bouwen met naast woningen óók scholen, winkels, kantoren en bedrijfsruimtes. En we moeten een ingrijpende energietransitie vormgeven. Beiden vragen veel van ons elektriciteitsnet."

Het gaat om de gebieden Buiksloterham/Overhoeks en het gebied dat elektriciteitsverdeelstation Westhaven, gelegen in het Westelijk Havengebied, van elektriciteit voorziet. Het zou geen impact hebben op de huidige bewoners en ook ondernemers krijgen dezelfde hoeveelheid stroom die ze altijd al gebruikten, maar extra elektriciteit kan dus niet. En ook voor de geplande woningbouw in Buiksloterham/Overhoeks heeft Liander capaciteit gereserveerd

Daarnaast vraagt Van Doorninck om nieuwe regelgeving, waarmee gemeenten en netbeheerders kunnen afdwingen dat grootverbruikers van stroom éérst hun vermogensvraag maximaal omlaag te brengen, om zo meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet. "Het huidige systeem waarbij netbeheerders iedereen moeten aansluiten die zich meldt, ongeacht hun verbruik, is niet langer houdbaar."

Liander zegt dat er aan oplossingen gewerkt wordt. De problemen in Noord zijn volgens Liander naar verwachting in 2023 verholpen, die in het Westelijk Havengebied pas in 2026.