OBA Spaarndammerbuurt gaat half juli weer open

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in de Spaarndammerstraat gaat half juli weer open voor haar bezoekers, dat meldt de bibliotheek. De bieb is nu nog gesloten vanwege een verbouwing. De pakketservice die op het moment in de OBA zit, blijft wel open.

"De bieb wordt volledig vernieuwd. Op die manier is er veel meer ruimte om bezoekers te kunnen ontvangen", vertelt woordvoerder van de bibliotheek. "De collectie blijft helemaal hetzelfde. Door de ruimte die we creeëren proberen we echt een buurtbieb te maken waar iedereen elkaar kan ontmoeten."

Voor de OBA in de Spaarndammerbuurt dreigde vorig jaar nog een verdwijning, die is helemaal van de baan laat een woordvoerder weten. "Omdat we gaan samenwerken met het pakketpunt kan de vestiging blijven bestaan."