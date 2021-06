Dochters onthullen verborgen kunst van overleden moeder in de Beurs van Berlage

Bij het leeghalen van hun ouderlijke huis aan de Weesperzijde ontdekten de twee dochters van de overleden kunstenares Renée Stotijn, honderden verborgen kunstwerken en tekeningen. In het AT5-programma De Straten van Amsterdam lieten ze vorig jaar al zien hoe de kunst verstopt zat in geheime kasten en een dubbel plafond. Een medewerker van de Beurs van Berlage zag die uitzending en wilde gelijk een tentoonstelling. Die is vanaf morgen te zien.