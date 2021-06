Munish Ramlal (38) voorgedragen als nieuwe ombudsman regio Amsterdam

Zuurmond maakte zijn vertrek in april bekend. "Het is tijd voor een opvolger met een bi-culturele achtergrond", zei hij toen. "Een rolmodel voor de jongere generatie."

Ramlal zal Zuurmond op 2 september vervangen. "Munish Ramlal heeft veel ervaring in het openbaar bestuur en heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid", zegt presidiumvoorzitter Rik Torn. "Hij zal als nieuwe ombudsman een belangrijke rol gaan spelen voor bewoners en bestuur in de metropoolregio Amsterdam."

'Benaderbaar en oplossingsgericht'

De 38-jarige Munish Ramlal woont in Rotterdam en was eerder adviseur van de Nationale ombudsman in Den Haag. Hij noemt het een "grote eer" dat hij wordt voorgedragen. "Daar waar inwoners hun weg nog niet gevonden hebben naar gemeentelijke voorzieningen of andere problemen ervaren wil ik benaderbaar en oplossingsgericht zijn. Ook wil ik er zijn voor de medewerkers van de gemeenten zodat zij met de feedback op de uitvoering de mens echt centraal stellen, zoals de gemeenten dat zelf willen."

Behalve Amsterdam vallen ook de gemeenten Almere, Zaanstad, Amstelveen, Diemen, Waterland en Landsmeer onder de metropoolregio. Naar verwachting zal Ramlal op 7 juli worden benoemd door de gemeenteraad.