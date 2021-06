Opnieuw twee mannen aangehouden in zaak rond doodgeschoten Ayla Mintjes

Ze worden verdacht van medeplichtigheid aan de moord op Mintjes en de poging tot moord op haar vriend, voorbereidingshandelingen daartoe en wapenbezit. De 21-jarige Amsterdammer wordt ook nog eens verdacht van witwassen. Eerder werden al drie anderen aangehouden in deze zaak.

Vuurwapens

Agenten troffen tijdens huiszoekingen in de woningen van de mannen drie vuurwapens aan. In de woning van de 21-jarige lag ook nog eens 6.000 euro aan contant geld. De rechter-commissaris heeft de twee vandaag voor veertien dagen in bewaring gesteld.

Doelwit

Mintjes werd op zondag 16 mei beschoten in de Maassluisstraat toen ze achter het stuur van een auto zat. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Volgens het Openbaar Ministerie was niet zij, maar haar 26-jarige vriend het eigenlijke doelwit. Hij wist te ontkomen. In januari en maart dit jaar werden er al vier personen aangehouden die een moord op hem zouden hebben voorbereid.