Eengezinswoning vertimmerd tot 7 appartementen: buren woedend

Het zal je maar gebeuren: heb je na lang zoeken eindelijk je droomhuis in Amsterdam gevonden, kom je er een dag later achter dat het huis ernaast vertimmerd zal worden tot maar liefst zeven zelfstandige appartementen. Het overkwam Wessel van Oostveen en zijn vriendin Nadine uit Osdorp.

Het huis naast dat van Wessel en Nadine is opgekocht door een investeerder. Deze heeft het huis gesplitst in 7 losse appartementen van minimaal 18 vierkante meter met elk een eigen keuken, badkamer en opgang. 'Woningvorming' heet dat. Maar in de ogen van Van Oostveen is het pure huisjesmelkerij. Hij snapt niet hoe dit mogelijk is. Wessel en zijn vriendin kochten het huis op de P. Hans Frankfurthersingel in Osdorp in de veronderstelling dat ze in een rustige kindvriendeljke wijk kwamen te wonen. Maar wat er aanstonds naast hen komt te wonen is speculeren. "Het gaat die inversteerder alleen maar om zoveel mogelijk geld te verdienen aan een woning. Ze denken totaal niet aan de andere buren", aldus Van Oostveen.

Quote "De mogelijke overlast die het zal geven maakt de huisjesmelkers niets uit. Dat hoeven ze ook aan niemand te vertellen, want er wordt gewoon een vergunning voor afgegeven" Wessel van Oostveen, gedupeerde woningvorming

"Dit is een wijk voor gezinnen maar wat er komt te wonen en de mogelijke overlast die het zal geven maakt de huisjesmelkers niets uit. Dat hoeven ze ook aan niemand te vertellen, want er wordt gewoon een vergunning voor afgegeven", klaagt Van Oostveen. Ondanks het feit dat Wessel en Nadine bezwaar aantekenen, krijgt de vastgoedbelegger 'gewoon' een vergunning en kan deze starten met de verbouwing. "Ik maakte nog een grapje van misschien komt er een bordeel. Of komen er zeven studenten te wonen, of misschien wel 20 bouwvakkers. Dat vindt niemand leuk", vertelt Van Oostveen.

AT5

Wessel en Nadine zijn niet de enige Amsterdammers die dit overkomt. Alleen al in stadsdeel Nieuw West werden er afgelopen jaar 57 vergunningen aangevraagd en afgegeven voor woningvorming. En stadsbreed gaf de gemeente de afgelopen vijfeneenhalf jaar maar liefst 1168 vergunningen af. Stadsdeel West spant de kroon met 543 verleende vergunningen voor woningvorming. Het lijkt erop dat veel vastgoedbeleggers voor woningvorming kiezen, nadat de gemeente de regels voor verkamering heeft aangescherpt.

Het verschil tussen woningvorming en verkamering:

Bij woningvorming wordt een woning in juridische zin gesplitst in meerdere appartementen. Ieder appartement heeft een eigen huisnummer, opgang, toilet, badkamer en keuken. Het is vrijwel onmogelijk om dit ongedaan te maken en een dergelijke woning weer in de originele staat terug te brengen.

Bij verkamering heeft een eigenaar slechts vergunning nodig van de gemeente om een woning te vertimmeren tot meerdere kamers. Het grote verschil met woningvorming is dat het voor de gemeente veel makkelijker is om eventueel een einde te maken aan de verkamering. De woning is namelijk niet gesplitst in juridische zin.

Omdat woningvorming ook naar de smaak van het gemeentebestuur uit de klauwen loopt, heeft wethouder Laurens Ivens de regels vanaf 1 januari dit jaar flink aangescherpt. Tot 1 januari kon woningvorming plaatsvinden bij woningen vanaf 40 vierkante meter. Deze mochten dan gesplits worden in meerdere woningen van minimaal 18 vierkante meter. Van 18 naar 40 vierkante meter In de nieuwe regels mag woningvormen alleen nog maar bij woningen van minimaal 100 vierkante meter groot en moeten de gevormde woningen minimaal 40 vierkante meter groot zijn. Woningen op de begane grond met minimaal twee verdiepingen moeten minimaal 200 vierkante meter groot zijn en de gevormde woningen minstens 100 vierkante meter. Kortgezegd is woningvormen niet toegestaan bij appartementen tot 100 m2 en eengezinswoningen tot 200 m2. Na deze aanscherping is een daling in het aantal vergunningaanvragen voor woningvormen waar te nemen (gemiddeld negen per maand). Maar vlak voordat het nieuwe beleid van kracht werd, hebben slimme vastgoedbeleggers nog even snel 683 vergunningen weten te krijgen voor woningvorming. Ter vergelijking, dit jaar zijn er tot nu toe maar 19 vergunningen voor woningvorming afgegeven. Voor Wessel en Nadine komt de beleidswijziging dan ook te laat. Zij moeten maar hopen dat ze rustige nieuwe buren krijgen.