Wat heeft voorrang? Een scheepwerf of woningen? "In een stad moet je ook werkindustrie houden"

Scheepswerf Damen aan de Tt. Vasumweg in Amsterdam Noord, vecht al jarenlang voor haar voortbestaan op deze plek. 100 jaar geleden begonnen als NDM, en later van NDSM naar Shipdock, is Damen de laatste grote werf voor zeeschepen in de stad die dreigt te verdwijnen vanwege de oprukkende woningbouw. Ook de verhuizing naar het ADM terrein in Westpoort lijkt nu van de baan.

"Als de werf uit de stad verdwijnt, valt straks een belangrijke functie weg in de haven. Een paar weken geleden is een bullcarrier van 205 meter bijna zijn schroef en roer verloren. Naast hem liggen de schroef en het roer van 46.000 kilo in de loods voor reparatie."

Onder het vakkundig oog van werkplaatschef Klaas Goedhart wordt een propellerhuis gemaakt waar de bladen van de schroef in worden bevestigd. Op de werf worden niet alleen schepen gerepareerd, ook de zware industrie is hier klant. Goedhart: "We maken hier ook stenenbreekmachines of spooronderdelen, je kunt het zo gek niet bedenken en we maken het hier. En dat gaat de hele wereld over."

Goedhart vindt dat de werf voor de stad behouden moet blijven. "Het heeft verbinding met de stad, het voelt dat het zo hoort. Het is een gevoel." Ook zijn collega Frank Scheij, hoofd onderhoud van de scheepswerf en al 31 jaar in dienst, vindt dat de werf bij de stad hoort. "Het bruist hier. Je moet ook een werkindustrie houden in een stad, en niet alleen kantoren en woningen."